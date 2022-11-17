Акар: Турция ждет от Финляндии и Швеции выполнения мадридских договоренностей

17 ноя. 23:26

Турция ждет, что Финляндия и Швеция выполнят обязательства, взятые в рамках Трехстороннего меморандума, подписанного на полях июньского саммита НАТО в Мадриде, сказал министр национальной обороны страны Хулуси Акар в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

Министр указал на то, что Турция - единственная страна НАТО, которая на протяжении многих лет одновременно ведет борьбу с рядом террористических организаций.

Кроме того, отметил Акар, Турция защищает границы Европы и НАТО и от наплыва нелегальных мигрантов.

Финляндия после вступления в НАТО получит право обратиться за помощью к партнерам по альянсу, в том числе и Турции. "Наша страна вместе с другими партнерами защитит границы скандинавских стран, поэтому, когда Финляндия и Швеция просят Анкару взять на себя подобную ответственность, то должны и сами относиться с пониманием к вопросам, беспокоящим турецкую сторону. Мы ожидаем от Финляндии и Швеции понимания и выполнения обязательств, взятых на полях мадридского саммита", - заявил Акар.

Отвечая на вопрос о том, намерена ли турецкая сторона одобрить заявки Финляндии и Швеции по НАТО до предстоящих в Турции выборов 2023 года, министр заметил, что это зависит не от Анкары, а от скандинавских стран. "Я призвал министров обороны Финляндии и Швеции незамедлительно предпринять все необходимые шаги", - поделился он.

Также Акар сообщил, что пригласил министра обороны Финляндии Антти Кайкконена в Турцию в начале декабря.

По словам министра, турецкая сторона удовлетворена заявлениями премьера и главы МИД Швеции о том, что террористы YPG (сирийское крыло PПK - ред.) "органически, иерархически и финансово связаны" с террористами РПК. Он добавил, что аналогичных заявлений Турция ждет и от официальных лиц Финляндии.