ООН привержена устранению всех барьеров для экспорта продовольствия и удобрений из России

17 ноя. 23:19

После продления зерновой сделки ООН намерена способствовать устранению остающихся барьеров на пути экспорта российского продовольствия и удобрений, сообщил в четверг на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал продление на 120 дней зерновой сделки, "которая обеспечивает экспорт зерна, продовольствия и удобрений с Украины".

"ООН полностью привержена поддержке Совместного координационного центра [в Стамбуле] с целью сохранить эту жизненно важную линию поставок. ООН также полностью привержена устранению остающихся барьеров на пути экспорта продовольствия и удобрений из Российской Федерации", - сказал Хак.