Российский "Орел" полетит в космос не раньше 2025 года

17 ноя. 22:23

В Роскосмосе сообщили о переносе на несколько лет запуска нового пилотируемого космического корабля "Орел".

"Орел" должен будет доставлять людей и грузы за пределы околоземной орбиты, в то числе к Луне.

"Планирующийся год запуска на самом деле был 2023 год, то есть следующий, но по текущей ситуации, наверное, раньше 2025 года старта корабля не будет", - рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, пишет "Интерфакс".

По его словам, перенос запуска связан с "созданием наземных средств испытания".

Ранее предполагалось, что запуск пилотируемого корабля "Орел" пройдет в 2015 году, а первый штатный полет - в 2018 году. Затем сроки перенесли на 2023 год.