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Швыдкой и Байрамов обсудили процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией

Швыдкой и Байрамов обсудили процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией

В Баку 17 ноября прошла встреча спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Стороны поговорили о вопросах сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах на двусторонней и региональной основах, а также о мерах построения доверия на Южном Кавказе.

Байрамов рассказал Швыдкому о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период.

В свою очередь, спецпредставитель российского лидера отметил важность усилий Азербайджана по обеспечению мира и безопасности в регионе. Он заявил о готовности оказать поддержку в реализации совместных азербайджано-армянских мероприятий в культурной и гуманитарной сферах.

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