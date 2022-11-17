Пелоси уходит с поста главы фракции демократов Палаты представителей Конгресса США

17 ноя. 21:32

Нэнси Пелоси заявила в четверг, что покидает пост руководителя фракции Демократической партии в Палате представителей Конгресса США.

"С огромной уверенностью в нашей фракции я не буду добиваться переизбрания в качестве лидера демократов в [приступающем к работе в январе] Конгрессе следующего созыва. Для меня пришло время, чтобы новое поколение вело за собой фракцию демократов, которую я столь глубоко уважаю. Я благодарна за то, что столь многие готовы взвалить на свои плечи эту колоссальную ответственность", - сказала она в своем выступлении.

Пелоси отметила, что не уходит на пенсию, а остается работать в нижней палате Конгресса.

В Конгрессе текущего созыва Пелоси занимает должность спикера Палаты представителей, это третий по значимости в государственной иерархии США. На промежуточных выборах, прошедших 8 ноября, демократы потеряли большинство в Палате представителей, контроль над ней переходит к Республиканской партии. Следующим спикером нижней палаты Конгресса станет республиканец.