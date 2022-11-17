Чавушоглу: необходимость в продлении зерновой сделки может отпасть

17 ноя. 21:23

Турция рассчитывает, что необходимости в продлении зерновой сделки больше не будет, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Ранее стало известно о продлении продуктовой сделки на 120 дней.

"Мы рассчитываем, что необходимость в продлении зерновой сделки отпадет, когда наступит прекращения огня", - заявил глава МИД Турции на пресс-конференции в четверг.

Он подчеркнул важность выполнения всех пунктов соглашения, в частности выход российской агропродукции на мировые рынки.

"Когда мы так говорим, нас обвиняют в том, что мы защищаем Россию. Но это соглашение. Оно должно выполняться всесторонне. Не все барьеры по экспорту агпрподукции сняты", - отметил Чавушоглу.

По словам министра, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен продолжать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.