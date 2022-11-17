Шуша и южнокорейский Андонг стали городами-побратимами

17 ноя. 20:52

Город Шуша в Азербайджане и южнокорейский Андонг стали городами-побратимами. Соответствующий меморандум подписали спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Каримов и мэр Андонга Квон Ки Чанг.

"Согласно подписанному документу, два города-побратима намерены развивать культурные, социальные и экономические отношения, а также дружеские связи и расширять сферы совместной деятельности", – написал Керимов в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что Шуша вошла в Лигу исторических городов (ЛИГ).