СМИ: МАГАТЭ призывает Иран сотрудничать с экспертами, которые расследуют активность на объектах

17 ноя. 20:42

Совет управляющих Международного энергетического агентства (МАГАТЭ) принял резолюцию, обязывающую Иран срочно начать сотрудничать с агентством для расследования происхождения частиц урана на трех незадекларированных Исламской Республики объектах. Об этом со ссылкой на дипломатов пишет агентство Reuters.

По его данным, члены совета одобрили резолюцию в ходе голосования, проходившего за закрытыми дверями.

Издание отмечает, что незадолго до голосования США заявили, что Иран теперь должен обеспечить необходимое сотрудничество без пустых обещаний. При этом во время голосования 26 членов совета высказались в поддержку резолюции, пять воздержались, Россия и Китай проголосовали против, передает ТАСС.

Напомним, ранее МАГАТЭ начало расследование происхождения частиц урана на трех незадекларированных ядерных объектах в Иране. В июне 2022 года Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, осуждающую Иран за отказ предоставлять данные происхождении ядерного материала, обнаруженного на этих объектах. На прошлой неделе Исламская Республика дала согласие на визит представителей МАГАТЭ, занимающихся расследованием происхождения частиц урана. Поездка состоится до конца текущего месяца.