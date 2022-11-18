Европа создает боевую авиационную систему будущего

Франция и Германия готовы перейти к следующему этапу совместного проекта по созданию истребителя и возобновить самую масштабную в Европе программу вооружений. Как отмечает Financial Times, две страны и две крупнейшие компании, вовлеченные в проект - Airbus и Dassault Aviation - собираются перейти к ключевому этапу проекта Future Combat Air System (FCAS). Соглашение может быть достигнуто в уже ближайшие дни.

На очередной этап программы было заложено €3,8 млрд, а крайний срок был установлен на конец прошлого года. Но переговоры зашли в тупик из-за разногласий по поводу раздела прав интеллектуальной собственности между компаниями, организации работы и характеристик истребителя.

Еще больше осложнила процесс недавняя напряженность между Францией и Германией, вылившаяся в открытый конфликт в октябре, когда совместное заседание кабинетов министров двух стран было перенесено. У Парижа и Берлина оказались разные позиции по многим вопросам: от предложения по введению общеевропейских ограничений на газ до газопроводов и программ помощи гражданам и компаниям, пострадавшим от энергетического кризиса.

На этой неделе в Берлине председатель Аэрокосмической ассоциации Германии, глава Airbus Defence and Space Майк Шолхорн намекнул, что возможность начала следующей фазы FCAS велика, как никогда. ”Франция и Германия не сомневаются в важности проекта, - сказал Шолхорн. - Альтернативы нет, проект нужно осуществлять”. К торжественно начатому в 2017 году Берлином и Парижем процессу позднее присоединился Мадрид.

Самый масштабный военный проект Европы был разработан с целью укрепления стратегической автономии континента, военных связей между крупнейшими экономики, а также для оживления европейской аэрокосмической промышленности.

Согласно отчету французского парламента за 2020 год, приблизительная стоимость проекта к 2030 году составит €8 млрд. Сторонние эксперты прогнозируют расходы на уровне в €80 млрд.

Однако сомнения политиков и военных в отношении осуществления проекта усилились из-за споров между компанией Airbus, представляющей Германию, и французским конкурентом Dassault. Конфликт возник из-за необходимости делиться технологиями и назначить руководителей критически важных элементов программы.

Было также недовольство в отношении неспособности французского и немецкого правительств повлиять на корпорации. ”Крупнейшая европейская программа вооружений не получает должной политической поддержки: это совершенно непрофессионально”, - считает Кристиан Мёллинг, эксперт по обороне из Немецкого совета по международным отношениям.

Париж насторожился после того, как в марте Германия приняла решение приобрести 35 американских истребителей F-35, опасаясь, что Берлин охладел к FCAS или решил затормозить программу. Германия заверила, что F-35 ей нужны, чтобы обеспечить свое дальнейшее участие в совместных ядерных миссиях НАТО.

Проект FCAS предусматривает создание реактивного истребителя нового поколения, способного к интеграции с БПЛА и оснащенного передовыми системами связи. Боевой самолет сможет заменить истребители, стоящие на вооружении у европейских ВВС, в частности Еврофайтеры, немецкие Tornado и французские ”Рафали”.

Всего две недели назад Airbus и Dassault пришли к согласию по основным вопросам, причем каждая из компаний пошла на уступки. Dassault остается основным подрядчиком, занимающимся созданием истребителя, но Airbus удалось оспорить некоторые малозначительные нюансы распределении ролей. Dassault и Airbus отказались комментировать переговорный процесс.

Задержки в исполнении означают, что боевой самолет едва ли будет готов к 2040 году. Генеральный директор Dassault предупреждает, что 2050 год - более реалистичный вариант.

Из-за промедления FCAS может уступить в гонке с конкурирующим проектом Tempest Великобритании и Италии, который разрабатывается компанией BAE Systems и британским подразделением итальянского холдинга Leonardo. Сейчас ведутся переговоры об интеграции Tempest c японским проектом F-X.