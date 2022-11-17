McDonald`s в Казахстане закрывается на неопределенный срок

17 ноя. 20:29

В Казахстане с 18 ноября приостанавливают работу все рестораны сети McDonald`s из-за ограничения поставок продукции в республику.

"Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы. О сроках открытия ресторанов будет сообщено позже", - сообщается на сайте McDonald`s в Казахстане.

Всего в республике 24 ресторана сети, первый был открыт более шести лет назад.

В марте по делу о хищении средств был арестован Кайрат Боранбаев, которому принадлежат франшизы McDonald`s в Казахстане, Беларуси и нескольких регионах России.