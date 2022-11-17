Али Асадов: Азербайджан придает важное значение взаимоотношениям с Россией

17 ноя. 19:59

Азербайджан придает важное значение взаимоотношениям с Россией, заявил глава правительства Азербайджана Али Асадов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"За прошедшие десятилетия благодаря усилиям президентов Ильхама Гейдаровича Алиева и Владимира Владимировича Путина наши межгосударственные отношения достигли уровня стратегического партнерства", - подчеркнул он.

Премьер Азербайджана уверен, что визит его российского коллеги в Баку станет успешным и придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

Он добавил, что логическим результатом активной плодотворной работы станет подписание ряда документов по итогам переговоров, которые откроют новые возможности для наращивания сотрудничества, передает ТАСС.