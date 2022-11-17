РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Али Асадов: Азербайджан придает важное значение взаимоотношениям с Россией

Али Асадов: Азербайджан придает важное значение взаимоотношениям с Россией

Азербайджан придает важное значение взаимоотношениям с Россией, заявил глава правительства Азербайджана Али Асадов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"За прошедшие десятилетия благодаря усилиям президентов Ильхама Гейдаровича Алиева и Владимира Владимировича Путина наши межгосударственные отношения достигли уровня стратегического партнерства", - подчеркнул он.

Премьер Азербайджана уверен, что визит его российского коллеги в Баку станет успешным и придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

Он добавил, что логическим результатом активной плодотворной работы станет подписание ряда документов по итогам переговоров, которые откроют новые возможности для наращивания сотрудничества, передает ТАСС.

740 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version