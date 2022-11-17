Сборная России по футболу не сумела переиграть Таджикистан

17 ноя. 19:53

Вечером 17 ноября в Душанбе состоялся товарищеский матч по футболу между сборными Таджикистана и России.

Встреча проходила на Центральном республиканском стадионе и закончилась вничью со счетом 0:0.

В этом матче в стартовом составе российской команды вышел полузащитник Сергей Пиняев. Хавбек стал самым молодым дебютантом в истории национальной команды. На данный момент Пиняеву 18 лет и 15 дней, он побил рекорд вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который впервые сыграл за Россию в 18 лет и 20 дней.

Напомним, 20 октября сборная России проведет на выезде товарищескую встречу с командой Узбекистана.