Али Асадов и Михаил Мишустин провели встречу в Баку

17 ноя. 20:17

В Баку состоялась встреча премьер-министров Азербайджана Али Асадова и России Михаила Мишустина, по итогам был подписан ряд документов, сообщает азербайджанский кабмин.

Встреча премьеров первоначально проходила в формате один на один, а затем продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Стороны выразили удовлетворение развитием азербайджано-российских отношений в различных сферах.

По итогам встречи был подписан ряд двусторонних документов, что стороны расценили как логический результат активной и плодотворной работы. Выражена уверенность в том, что эти документы откроют новые возможности для наращивания сотрудничества России и Азербайджана в торгово-экономической и транспортной сферах, в сфере здравоохранения.

Отмечена активная роль Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского Деловых советов в установлении прямых контактов и развитии сотрудничества между деловыми кругами.

Сотрудничество двух стран в транспортно-транзитной сфере продолжает развиваться. Рост транзитных перевозок российских грузов через транспортные коридоры, проходящие через Азербайджан, за январь-октябрь 2022 года составил 98%.

Асадов и Мишустин согласились, что международный транспортный коридор "Север-Юг" имеет приоритетное значение, выражено удовлетворение координированной деятельностью двух стран в целях его развития.

Премьер Азербайджана подчеркнул значимость новых возможностей сотрудничества, возникших в регионе после освобождения азербайджанских земель от оккупации, в частности подчеркнута важность Зангезурского коридора.

Стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее наращивание усилий по всему спектру взаимовыгодного сотрудничества.