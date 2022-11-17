Свыше 16 млн туристов посетили Краснодарский край с начала года

17 ноя. 20:12

С начала года Краснодарский край принял более 16 млн туристов, это больше аналогичных показателей прошлого года, рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.

"Наш регион принял уже более 16 миллионов отдыхающих. Несмотря на режим закрытого неба, с конца февраля турпоток не только не снизился, но и превосходит на несколько процентов показатели прошлого года", - заявил он на Сочинском культурном инвестиционном форуме (СКИФ).

Напомним, часть аэропортов юга страны закрыты с 24 февраля 2022 года.

По словам Зарицкого, в этом году на Кубани изменился качественный состав туристов: все больше отдыхающих готовы тратиться на высококлассные отели, дополнительные услуги и качественный отдых.