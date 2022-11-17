Минобороны Азербайджана: армянская сторона укрепляет боевые позиции в Агдаме и Ходжалы

17 ноя. 19:27

Министерство обороны Азербайджана сообщает об укреплении незаконными армянскими вооруженными формированиями боевых позиций на территории республики, где временно размещены российские миротворцы.

"Подразделениями азербайджанской армии было замечено проведение 17 ноября с 09:55 до 14:45 членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, инженерных мероприятий в целях укрепления боевых позиций на территории Агдамского и Ходжалинского районов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что подобные действия являются грубым нарушением требований трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года.

"В целях пресечения проводимой незаконной деятельности подразделениями азербайджанской армии были приняты надлежащие меры", - добавили в Минобороны Азербайджана.