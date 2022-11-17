Асадов назвал грузоперевозки ключевым направлением сотрудничества России и Азербайджана

17 ноя. 19:19

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов назвал транспортно-транзитную сферу ключевой во взаимодействии с Россией, а также указал на поступательный рост взаимной торговли.

"Одним из основных направлений нашего сотрудничества является торгово-экономическая сфера, на Южном Кавказе Азербайджан является основным торговым партнером России", - отметил Асадов, выступая в четверг на пленарном заседании XI Российско-Азербайджанского межрегионального форума. Он добавил, что первое зарубежное торговое представительство Азербайджана было открыто именно в России.

"Впечатляет поступательная динамика роста взаимной торговли", продолжил азербайджанский премьер. По его словам, в 2021 году Азербайджан зафиксировал рост товарооборота более чем на 12%, "а по итогам десяти месяцев текущего года взаимная торговля выросла более чем на 20% и составила порядка $3 млрд".

Также Асадов сообщил о наращивании инвестиционного сотрудничества. "Вырисовываются хорошие перспективы для участия российских компаний в проектах промышленных парков Азербайджана", - пояснил он. В настоящее время ведутся переговоры "по ряду новых инициатив".

Асадов заявил, что "ключевым направлением азербайджано-российского сотрудничества является транспортно-транзитная сфера". "За 10 месяцев текущего года объем грузоперевозок между Азербайджаном и Россией вырос более чем на 22%", - указал премьер.

Выросли грузоперевозки по международному транспортному коридору Север - Юг. "За девять месяцев текущего года грузоперевозки по данному маршруту увеличились более чем на 15%, запуск проекта на полную мощность способствует развитию региона, содействует торговле, транзиту и общему экономическому развитию наших стран, а также других государств-участников", - сказал Асадов. По его мнению, новые возможности в транспортно-логистической сфере может дать и Зангезурский коридор.

Москва и Баку также успешно взаимодействуют в нефтегазовой сфере, уделяют внимание гуманитарным связям.

"Азербайджан и России связывают многовековые связи, которые выстраиваются на принципах добрососедства, дружбы и взаимного уважения, наше сотрудничество приобрело сегодня характер стратегического партнерства", - заключил премьер-министр республики.