Турецкая компания инвестирует в Египет $100 млн

Крупнейший в Турции производитель бытовой техники Arcelik намерен инвестировать $100 млн в строительство нового завода в Египте на фоне продолжающейся нормализации отношений после многолетнего разлада. Как сообщили в министерстве торговли Египта, Arcelik планирует, что большая часть произведенной в Египте продукции будет экспортироваться, а строительство завода обеспечит работой тысячи египтян.

Как пишет Middle East Eye, генеральный директор компании Arсelik Хакан Булгурлу встретился в Шарм-эль-Шейхе с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром Салехом для обсуждения инвестиционных возможностей. Они рассмотрели проект завода Arcelik с производственной мощностью в 1,5 млн единиц техники в год, строительство которого будет завершено к концу 2023 года. Ожидается, что на заводе будет трудоустроено около двух тысяч египтян.

Ахмед Самир Салех заметил, что целью проекта служит не только удовлетворение потребностей Египта в бытовой технике, страна также выступит в качестве центра производства и доставки продукции на зарубежные рынки.

Булгурлу заявил, что Arcelik рассматривает возможность начала второго этапа инвестирования в кондиционеры и телевизоры на египетском рынке. Koc Holding, крупнейший финансово-промышленный конгломерат Турции, в который входит и Arcelik, также планирует начать инвестировать в египетские промышленные двигатели, зарядные устройства для электромобилей, финансовые технологии, туризм, энергетику и автомобильную промышленность. Местные СМИ предположили, что Arcelik начнет строительство завода 7 декабря.

В этом сентябре Фатих Кемаль Эбичиоглу, старший управляющий в Koc Holding, рассказал местной газете, что Arcelik рассматривает возможность экспорта части своей продукции из Египта. Koc Holding - это крупнейший финансово-промышленный конгломерат Турции, совокупный доход которого в прошлом году составил $39 млрд, в том числе с зарубежных капиталовложений, например, в Великобритании. За последние 25 лет Arcelik продала в Великобритании 25 млн единиц бытовой техники под торговой маркой Beko, став самым продаваемым брендом бытовой техники в стране в 2019 году.

Примирение

Анкара и Каир подписали соглашение о свободной торговле в 2005 году, а в период с 2007 по 2020 год объем торговли между двумя странами утроился. В 2021 году экспорт Турции в Египет увеличился на 44%, достигнув $4,5 млрд, а объем двусторонней торговли вырос на 39%, достигнув $6,7 млрд.

Каир и Анкара работают над улучшением отношений, которые были разорваны после того, как Турция а отказалась признать генерала Абдель Фаттаха ас-Сиси законным лидером страны после военного переворота 2013 года, в результате которого был свергнут президент Мухаммед Мурси.

Реджеп Тайип Эрдоган также подвергал критике Сиси за нарушения в сфере прав человека в ходе репрессий против членов организации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) после переворота. Мурси - один из лидеров группировки "Братья-мусульмане", умер в ходе судебного заседания в 2019 году.

Турецкие власти рассматривают войну в Ливии, где Каир и Анкара поддерживают противоборствующие стороны, как промежуточную ступень к более широким переговорам по преодолению разногласий, с тех пор как в мае 2021 года начались первые дипломатические контакты на высоком уровне после многолетнего перерыва. Но некоторые осведомленные источники считают, что главным остается вопрос, встретится ли президент Эрдоган с Сиси лично и признает ли его законным президентом Египта.