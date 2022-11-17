Спикер парламента Турции прибыл в Ашхабад

17 ноя. 18:53

В четверг спикер парламента Турции Мустафа Шентоп отправился с официальным визитом в Ашхабад.

В поездке его сопровождают зампредседателя правящей партии Справедливости и развития (ПСР) Мухаммет Эмин Акбашоглу, депутат от Республиканской народной партии (CHP) от Невшехира Фарук Сарыаслан, депутат от Партии националистического движения от Измира Хасан Кальонджу и депутат от партии İYİ (хорошая) от Самсуна Бедри Яшар.

В рамках визита Шентоп проведет ряд двусторонних встреч. В первый день поездки он собирался побывать в Мемориальном комплексе Halk Hakıdası и поучаствовать в церемонии возложения венков, передает агентство Anadolu.