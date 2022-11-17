МИД Франции: принятая Сенатом резолюция по Азербайджану не отражает позицию правительства страны

17 ноя. 19:05

Специальный посланник Евросоюза на Южном Кавказе, посол по "Восточному партнерству", представитель министерства иностранных дел Франции Брис Рокфей заявил, что принятая Сенатом резолюция по Азербайджану не отражает позицию правительства Франции.

Об этом Рокфей сказал в четверг на встрече в комитете Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям. Также на встрече стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Накануне Милли Меджлис в заявлении в связи с принятой Сенатом Франции резолюцией отметил, что она нарушает двусторонние обязательства между двумя странами. Уважение территориальной целостности Азербайджана проистекает как из двусторонних, так и многосторонних обязательств правительства Франции, указывается в заявлении.