Москва и Анкара ведут переговоры о запрете полетов над Турцией самолетов с двойной регистрацией

17 ноя. 18:30

Минтранс России и власти Турции ведут переговоры о запрете на полеты в воздушном пространстве этой страны самолетов с двойной регистрацией, рассказал в кулуарах форума "Транспортная неделя" заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик.

"Обсудили (запрет полетов над Турцией самолетов с двойной регистрацией). Они запросили у нас некую дополнительную информацию, мы им предоставляем ее. В общем, пока ведутся переговоры", - сообщил он.

Чалик добавил, что российская стороны будет ждать ответа Турции после предоставленной информации, следующий раунд переговоров не намечен.

С 1 ноября, по данным СМИ, Турция запретила пролет через свое воздушное пространство самолетов, зарегистрированных в двух юрисдикциях.