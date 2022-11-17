Россиян предупредили о подъеме заболеваемости коронавирусом в ближайшее время

17 ноя. 18:17

Вскоре в России может случиться небольшой подъем заболеваемости коронавирусом, считает вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Небольшой подъем заболеваемости с довольно большой вероятностью случится уже в ближайшие недели. Это связано с распространением очередных новых вариантов коронавируса, которые уже вызвали подъемы заболеваемости в европейских странах несколько недель назад и еще в октябре были выявлены у нас в стране", - рассказал вирусолог.

По мнению Лукашева, новая волна заболеваемости будет слабой. "Это варианты "омикрона", а у очень большой части населения уже есть антитела к разным разновидностям вида "омикрон". Скорее всего, этот подъем заболеваемости будет ниже того, который был у нас в августе и сентябре", - отметил он.

В течение ближайшего полугодия вирусолог не исключает новых подъемов заболеваемости коронавирусом, которые будут связаны со снижением коллективного иммунитета в России.