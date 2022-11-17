Турция будет проверять страховку у нефтяных танкеров, проходящих через Босфор

17 ноя. 18:08

Минтранс Турции сообщает, что с 1 декабря у танкеров, проходящих через проливы Босфор и Дарданеллы, будут требовать предоставлять доказательство наличия страховки.

"Суда, перевозящие нефть по этому проливу и близлежащему проливу Дарданеллы, должны будут предоставить письмо от своей страховой компании, в котором говорится, что страхование покрывает конкретно этот рейс и груз", - пишет Блумберг со ссылкой на сообщение ведомства.

Турция начнет проверять наличие у танкеров страховки за несколько дней до начала действия санкций ЕС и Великобритании, связанных с перевозкой нефти.