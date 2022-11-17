Мишустин: сотрудничество России и Азербайджана стало по-настоящему стратегическим и союзническим

17 ноя. 17:58

Сотрудничество России и Азербайджана в последнее время стало по-настоящему стратегическим и союзническим. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании XI российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку.

"За последние годы узы дружбы и партнерства стали еще прочнее. Сотрудничество приобрело по-настоящему стратегический и союзнический характер", - сказал глава российского РФ.

Мишустин поведал, что за 10 месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Азербайджаном достиг $3 млрд. Он также прокомментировал слова премьер-министра Азербайджана Али Асадова о том, объемы взаимной торговли по итогам прошлого года увеличились на 12%. "У меня другая цифра - на 16%. [...] Но в этом году за 10 месяцев мы фиксируем наш двусторонний товарооборот в размере около $3 млрд. Это 20%-е увеличение", - цитирует его "Sputnik Азербайджан".

Премьер России отметил, что Москве и Баку следует искать новые форматы кооперации из-за сложных внешних условий, в которых им приходится работать. "За последние годы мы смогли заметно продвинуться практически по всем направлениям сотрудничества. Однако внешние условия, в которых работают сегодня наши страны, как и положение дел на мировых рынках, остаются весьма сложными. В том числе в силу недружественных шагов, предпринимаемых в отношении России коллективным Западом", - рассказал Мишустин.

В этой связи он обратил внимание на то, что необходимо максимально использовать возможности, которые дают выстроенные за многие годы добрососедские отношения. По мнению главы российского Кабмина, значимую роль играет расширение межрегионального сотрудничества.

"Наполнение такого партнерства конкретным содержанием, вовлечение в него новых участников, руководителей наших регионов, ваших регионов - это наша приоритетная задача. Ее решение послужит дальнейшему росту наших национальных экономик, повышению качества жизни наших людей, в целом сближению наших народов", - пояснил премьер РФ. По его словам, страны обладают большим потенциалом для развития гуманитарного сотрудничества. "Призываю активнее его использовать", - подчеркнул он.

Мишустин также считает, что "одна из важнейших задач - сохранить общее языковое пространство и адаптировать его к новым современным условиям". "Сейчас в Азербайджане работают около 340 русскоязычных школ. Многие молодые люди стремятся получить высшее образование на русском языке, и мы создаем для этого необходимые возможности", - сообщил он.

Председатель правительства указал на то, что на сегодняшний в день в стране обучается примерно 11 тыс азербайджанских студентов. Он напомнил, что в Баку уже на протяжении нескольких лет успешно функционируют филиалы МГУ и Медицинского университета имени Сеченова, в реализации программ двойного диплома совместно с азербайджанскими вузами участвуют МГИМО, Высшая школа экономики и Московский государственный гуманитарно-экономический университет.

"Крепкие гуманитарные связи создают надежную основу для расширения прямых контактов между гражданами наших стран и имеют большое значение для укрепления добрососедства", - заметил российский премьер, добавив, что нынешний форум "позволит вывести взаимодействие на еще более высокий уровень".

Мишустин заверил, что правительство готово рассмотреть и учесть в работе предложения участников форума. "Расширение географии региональных связей и укрепление наработанных контактов помогут развитию экономик наших стран, будут способствовать повышению качества жизни граждан России и Азербайджана", - подытожил глава Кабмина.