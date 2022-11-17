Россия и Азербайджан сотрудничают над расширением грузопотока по коридору "Север-Юг"

17 ноя. 17:41

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о заинтересованности регионом в расширении сотрудничества с Азербайджаном, особенно актуальным является сотрудничество астраханских и азербайджанских портов в сфере торгового судоходства.

"Все регионы Российской Федерации заинтересованы в расширении контактов с Азербайджаном по ключевым направлениям. Это, прежде всего, промышленность, транспорт, судостроение, сельское хозяйство и инвестиции", - отметил Мишустин, Выступая в четверг на пленарном заседании XI Российско-азербайджанского межрегионального форума.

По словам премьера, "сейчас свыше 70 российских субъектов развивают сотрудничество с Азербайджаном, четверть из них имеют соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии".

Лидерами по межрегиональному товарообороту с Азербайджаном являются Москва, Краснодарский и Ставропольский края, Подмосковье, Свердловская область, Татарстан, Волгоградская и Саратовская области, Санкт-Петербург.

Среди российских субъектов "активно развивающих деловые контакты с азербайджанскими коллегами, Астраханская область, правительством которой совместно с партнерами из Азербайджана реализовано большое число проектов в области инфраструктуры, социальной сферы, налажена кооперация предприятий транспортного комплекса, проводятся совместные форумы в образовании, медицине, культуре", добавил он.

"Между астраханскими и азербайджанскими портами расширяется торговое судоходство. Это значимое для нас направление, способное создать дополнительный грузопоток в рамках международного транспортного коридора Север - Юг", - отметил Мишустин.

Он указал на наличие удобных площадок для взаимодействия бизнеса двух сторон - в Астрахани действует Азербайджанский центр, а в Баку - Астраханский деловой центр.