В Чечне достраивают новый военный городок

17 ноя. 17:31

Весной будущего года в Чечне завершится строительство военного городка для личного состава новых подразделений.

Военный городок, который разместится на площади свыше 50 га, возводят в Серноводском районе, работы ведутся с опережением графика.

"Административно-казарменная зона включает в себя парковку на 100 мест, три казармы по 300 мест и казарму на 400 мест, два общежития для офицерского состава, штабное здание с актовым залом, большую столовую на 700 мест, легкоатлетический стадион с искусственным покрытием и трибуной на 500 мест, две гимнастические площадки, полосу препятствий и мечеть на 1 500 молящихся", - рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В настоящее время на объекте проводятся фасадные и внутренние работы, к весне военный городок должен быть готов.