В Москве состоялось второе заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета

17 ноя. 18:16

В Москве прошло второе заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета "30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой: пройденный путь и перспективы развития". В рамках мероприятия обсуждалась важность развития экспертного диалога между двумя странами, особенно в свете подписания Союзнической декларации 22 февраля и текущей непростой геополитической ситуации, как в целом в мире, так и в регионе Южного Кавказа. Выступающие отметили высокий уровень стратегических, союзнических связей между Россией и Азербайджаном. Также эксперты рассмотрели основные задачи, которые сегодня стоят перед регионом Южного Кавказа.