Эрдоган и Нетаньяху впервые за многие годы провели телефонный разговор

17 ноя. 17:15

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и будущий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые c 2013 года поговорили по телефону. Стороны договорились начать новый этап в отношениях двух стран, пишут израильские СМИ.

"Турецкий президент Эрдоган позвонил будущему израильскому премьеру Нетаньяху, это первый телефонный разговор между ними за многие годы", - отметил в соцсети корреспондент телерадиоканала КАН Амихай Штейн.

Он уточнил, что Эрдоган и Нетаньяху "договорились открыть новую эру в израильско-турецких отношениях". Стороны обсудили способы укрепления экономических и политических двусторонних отношений.

В офисе Нетаньяху рассказали, что израильская сторона выразила Турции соболезнования в связи с гибелью людей в результате недавнего теракта в Стамбуле. Нетаньяху предложил помощь Израиля в борьбе с терроризмом в Турции. Эрдоган в свою очередь выразил соболезнования в связи с гибелью израильтян при теракте в Ариэле, пишет Ha'aretz.

Турецкий лидер в начале ноября говорил, что хотел бы, вне зависимости от результатов выборов в Кнессет, чтобы отношения Турции и Израиля по-прежнему базировались на взаимопонимании, общих интересах и интересах всего региона.

В 2013 году в телефонной беседе Нетаньяху принес Эрдогану извинения за гибель восьми граждан Турции в инциденте с судном Mavi Marmara, произошедшем в 2010 году. Тогда пограничный спецназ Израиля провел операцию против этого судна, следовавшего в составе "Флотилии мира" в Cектор Газа с грузом гуманитарной помощи.