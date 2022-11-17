Россия и Азербайджан планируют удвоить объемы взаимной торговли

17 ноя. 16:50

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на пленарном заседании Российско-Азербайджанского межрегионального форума, сообщил, что Россия и Азербайджан в ближайшие годы могут удвоить объемы взаимной торговли.

"Очевиден потенциал для наращивания взаимной торговли. С учетом того, что идет переориентация экспорта-импорта, мы можем в ближайшие годы удвоить тот внешнеторговый оборот, который у нас сейчас есть", - приводит его слова РИА Новости.

По его словам, свыше 900 российских компаний из 70 регионов в настоящее время сотрудничают с Азербайджаном. Он добавил, что в целом Россия занимает 3 место среди внешнеторговых партнеров Азербайджана.

Также министр указал на важность того, что сейчас идет диверсификация торговых связей между странами и ассортимент поставок меняется. Так, Азербайджан стал одним из главных поставщиков полипропилена в Россию и, кроме того, поставляет особо чистый пластик, применяющийся при производстве товаров для пищевой и медицинской промышленности.