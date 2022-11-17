Газ взорвался в жилом доме в Симферополе

17 ноя. 16:48

В Симферополе в жилом доме произошел взрыв газа, госпитализировали одного человека, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

"В 14:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о хлопке без обрушения несущих конструкций в пятиэтажном жилом доме, расположенном по адресу: Симферополь, улица Трубаченко, 12. В 15:20 пожар был ликвидирован. В ходе тушения огня из здания были эвакуированы 15 человек, из них шестеро детей. Имеется один пострадавший", - цитирует сообщение ТАСС.

Уточнятся, что первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия уже через пять минут после вызова. В квартире на втором этаже горела мебель на кухне на площади 1 кв. м. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи. "В настоящее время выясняются причины происшествия", - добавил представитель экстренного ведомства.