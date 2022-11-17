Иран сообщил о расширении переговоров с РФ

17 ноя. 16:28

Переговоры между Тегераном и Москвой будут расширяться, в частности по проблемам Афганистана. Об этом заявил специальный представитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Куми.

"Переговоры между Тегераном и Москвой будут расширяться, в том числе и по проблемам Афганистана. Конечно, проблема Афганистана не является вопросом только Ирана и России. Это международный вопрос. Естественно, что переговоры между двумя этими странами будут проходить в этих рамках и обязательно будут укрепляться и развиваться", - сказал он РИА Новости.

Далее Куми оценил динамику развития двусторонних отношений как положительную.