Мишустин прилетел в Баку

17 ноя. 16:27

Российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Баку. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

У трапа самолета его встретили вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, замминистра иностранных дел АР Халаф Халафов, посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюльбюль оглы и посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

"На переговорах с руководством Азербайджанской Республики предполагается обсудить актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества в транспортной, энергетической, промышленной, культурно-гуманитарной сферах, а также ход реализации совместных проектов в различных областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, председатель правительства выступит на XI Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме.