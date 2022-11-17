Увидел свет роман Рагима Джафарова «Его последние дни»

17 ноя. 16:04

В ноябре увидел свет роман финалиста литературной премии «Нос» и лауреата «Новых горизонтов», прозаика и сценариста Рагима Джафарова «Его последние дни».

Это роман о писателе, который, чтобы добиться художественной достоверности книги, над которой работает, и правдоподобно описать пребывание в психиатрической клинике, имитирует психическое расстройство. Однако попасть клинику оказывается намного проще, чем выйти из нее.

По словам самого Рагима Джафарова, «вероятно худшего времени для выхода этой книги быть не может, а с другой стороны – никакого другого времени просто нет», так как это книга про «бездну, суицидальные мысли, насилие, творчество и про то, что война в голове никогда не заканчивается. Точнее заканчивается, но не сама по себе».

Рагим Джафаров родился в Баку в 1992 году, затем семья переехала в Россию. Писательским дебютом Джафарова стал исторический детектив «Атака Мертвецов», посвященный истории обороны Осовецкой крепости во время Первой Мировой войны. Затем свет увидели романы «Марк и Эзра» (2019), «Сато» (2020), Картина Сархана (2021) и «Марк и Эзра 2.0» (2022).