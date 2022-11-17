В парламенте Армении не исключили подписания мирного договора между Баку и Ереваном в Тбилиси

17 ноя. 15:55

Депутат армянского парламента от фракции "Честь имею" не исключает подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией в столице Грузии.

Ранее Тбилиси неоднократно предлагал свои посреднические усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном, в том числе и через задействование платформы по мирной инициативе добрососедства.

В рамках платформы Грузия предлагает выступить модератором между Азербайджаном и Арменией. При этом власти страны неоднократно заявляли, что Грузия не претендует на обсуждение в рамках инициативы вопросов политического характера.