Пашинян предлагает Азербайджану мирный договор без конкретики

17 ноя. 15:39

Ереван предлагает подписать рамочное мирное соглашение с Азербайджаном, в котором не будет конкретики, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Нацсобрании.

Глава правительства пояснил, что существует два подхода - детализированный и подход модели рамочного соглашения, в последнем случае "очерчивается рамка без особой конкретики".

"Опыт показывает, что если мы попытаемся решить очень детализированные вопросы, мы можем столкнуться со сложностями", - цитирует премьера "Новости-Армения".

Ранее он сообщил о желании заключить мирный договор с Азербайджаном до конца текущего года.