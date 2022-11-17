РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пашинян предлагает Азербайджану мирный договор без конкретики

Пашинян предлагает Азербайджану мирный договор без конкретики

Ереван предлагает подписать рамочное мирное соглашение с Азербайджаном, в котором не будет конкретики, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Нацсобрании.

Глава правительства пояснил, что существует два подхода - детализированный и подход модели рамочного соглашения, в последнем случае "очерчивается рамка без особой конкретики".

"Опыт показывает, что если мы попытаемся решить очень детализированные вопросы, мы можем столкнуться со сложностями", - цитирует премьера "Новости-Армения".

Ранее он сообщил о желании заключить мирный договор с Азербайджаном до конца текущего года.

1240 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version