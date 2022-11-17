Скандальная Польша и неуступчивая Дания: кто способен удивить на чемпионате мира в Катаре

В воскресенье стартует главное футбольное событие года – чемпионат мира по футболу в Катаре, который на месяц отвлечет всех поклонников этой игры от личных проблем. Турнир пройдет в самом конце года - из-за необычного тайминга практически всем клубным чемпионатам пришлось уйти на паузу.

Конечно, россияне хотели бы болеть у экранов телевизоров за национальную команду во главе с Валерием Карпиным, но в силу всем известных причин наша сборная осталась за бортом. Однако это не повод лишать себя футбольного праздника - на мундиале будет на кого посмотреть. Представляем вам список команд-"андердогов", который могут зажечь на ЧМ-2022.

1. Швейцария

Список открывают швейцарцы - эта сборная уже не раз доказывала, что способна удивлять. На Евро-2020 команда сенсационно выбила из 1/8 финала действующих чемпионов мира – французов, а в отборе отправила в стыки лучшую команду Старого Света – Италию (те, кстати, так и не поехали в Катар). Так что с характером у парней все в порядке.

Из состава следует выделить четверых: этнический албанец Гранит Джака отвечает за центр, "Пифагор" из "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи курирует защиту, ну, а в забивать голы должен босниец Харис Сеферович. Нельзя забывать и про голкипера Яна Зоммера, который в нужный момент способен заставить болельщиков ахнуть от восторга. Но все же в списке главных фаворитов турнира швейцарцев нет.





2. Уругвай

Сборная из Южной Америки, которую мало кто считал фаворитом на предыдущих мундиалях, неоднократно творила сенсации - и может сделать это еще раз в Катаре. Несмотря на возможный последний ЧМ для лидеров Луиса Суареса и Эдинсона Кавани, в команде есть кому вести игру за собой. Ключевой фигурой на турнире должен стать Федерико Вальверде из "Реала". Особое внимание следует обратить и на "англичан" Дарвина Нуньеса и Родриго Бентанкура. Место в калитке, скорее всего, займет бессменный Фернандо Муслера из Галатасарая. Последнее слово на турнире могут сказать все те же Кавани и Суарес. Так что за медали уругвайцам побороться по силам.





3. Польша

Мы все прекрасно знаем, с каким скандалом Польша завоевала путевку в Катар. Однако не стоить забывать, что после бана сборной России поляки прошли тяжелых шведов. Со жребием Левандовскому и Cо улыбнулась удача: игрокам по силам пройти неуступчивых мексиканцев, разделаться с Саудовской Аравией и выйти в плей-офф со второй строчки. А дальше уже как повезет.





4.Уэльс

Валлийцы, как и Польша, в своей группе, скорее всего, будут бороться за второе место. По комплектации сборная схожа с теми же поляками. Да, на Евро-2016 команда приятно удивила своих фанатов и расстроила россиян. Но это было давно, а между 2016-м и 2022-м команда ничего сверхъестественного показать не смогла. Впрочем, выход на первый с 1958 года чемпионат мира уже можно считать успехом. Все же, скорее, Уэльс претендует на звание команды-загадки. Аарон Рэмзи и Гарет Бэйл могут взять всю игру на себя, тем более что последнему запретили на время играть в гольф, так что ничто не должно отвлекать его от турнира.





5. Дания

Выступление на Евро-2020 датчане уж точно занесли себе в актив. Казалось, что команда играла не только за себя, но и за Кристиана Эриксена, чуть не попрощавшегося с жизнью прямо во время турнира. Как итог, сборная завоевала бронзу. Сейчас Эриксен в строю, и он вновь готов вести за собой датчан. Не забываем и про Андреаса Кристенсена из "Барселоны", Юсуфа Поульсена из "Лейпцига" и Пьер-Эмиля Хейберга из "Тоттенхэма". Да и вратарская позиция, передающаяся, видимо, по наследству, в порядке. Датчане, как и раньше, запросто могут доставить проблем кому угодно. В общем, у них есть все шансы выйти из группы, и даже с 1-го места.





Бонус

В списке нет сборных Японии, Южной Кореи, Сенегала, США и Мексики. Азиатским командам просто не повезло со жребием, Сенегалу в группе предстоит сыграть с довольно сложным и неуступчивым Эквадором. Поэтому определить второго участника плей-офф из группы А довольно сложно (Нидерланды - фаворит здесь). Что до США, то от американцев едва ли стоит ожидать сюрпризов, тем более на мундиалях, в отличие от Мексики, которая на протяжении уже нескольких ЧМ подряд регулярно выходит из группы. Тем не менее, европейские команды, которые сразятся с американцами и мексиканцами, тоже приехали в Катар доказывать, что они по праву заслужили путевки, даже Польша.

Напомним в заключение, что в истории чемпионатов мира бывали случаи, когда "андердоги" творили чудо. Возможно, и у Японии с Кореей получится удивить болельщиков, ведь они это умеют. А пока что все фанаты мира с нетерпением предвкушают футбольный праздник.