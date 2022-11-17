Кремль прокомментировал итоговую декларацию G20

17 ноя. 15:25

Итоговая декларация саммита Группы двадцати (G20) стала победой здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в документе удалось нейтрализовать слепую агрессивность Запада и достичь компромисса. «В документе говорится в том числе о различных точках зрения по украинскому вопросу. Это, скорее, победа здравого смысла. Удалось просто нейтрализовать слепую агрессивность коллективного Запада и выйти на компромисс. Иначе впервые саммит "двадцатки" мог бы остаться без заключительного документа", - считает представитель Кремля.

Далее Песков отметил, что такой итог - большая заслуга и российских дипломатов, и принимающей индонезийской стороны, и Индии, которая далее примет председательство в G20, и других зарубежных партнеров.