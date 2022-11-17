Ребенок с сильными ожогами погиб при лечении знахарями в Дагестане

17 ноя. 15:22

Ребенок, которого лечили от ожогов представители альтернативной медицины, погиб в Дагестане, такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по республике.

"Будет дана правовая оценка действиям как родителей ребенка, так и врачей на предмет полноты и качества оказания медицинской помощи последнему", - пояснили в ведомстве.

Предварительно установлено, что 8 ноября 10-месячный ребенок остался без присмотра родителей дома в селе Кадыротар Хасавюртовского района и уронил на себя горячий чайник. С тяжелыми ожогами он был госпитализирован в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. Но однако спустя некоторое время мать и отец отказались от стационарного лечения, забрали сына из больницы и отвезли к знахарям.

"По месту проживания ими проводилось дальнейшее лечение с использованием средств альтернативной медицины", - отметили в управлении.

Мальчик умер 12 ноября.

Уголовное дело расследуется по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).