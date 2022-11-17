Эльшад Искендеров: Азербайджан проводит свою внешнюю политику как суверенная страна

17 ноя. 15:00

Азербайджан реализует внешнюю политику как суверенная страна, исходя из собственных национальных интересов. Об этом заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров "на полях" второго заседания Российско-Азербайджанского экспертного совета "30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой: пройденный путь и перспективы развития" в Москве.

Прежде всего дипломат выразил удовлетворение в связи с созданием в прошлом году Российско-Азербайджанского экспертного совета.

"Это первая платформа такого рода, на которой обеспечивается встреча, обмен информацией, обсуждение между экспертами России и Азербайджана по всем направлениям наших двусторонних отношений - политических, экономических, гуманитарных. Очень важно, что проходит эта дискуссия по правилам "Чатем-хауса", диалог откровенный. Это бывает полезно и представителям государственных структур обеих стран - посидеть, послушать, сделать для себя определенные выводы", - пояснил Эльшад Искендеров.

По его словам, в России наблюдается определенный "голод" на экспертную позицию по азербайджанской тематике. "В отсутствие объективной информации, в отсутствие экспертной информации эту пустоту заполняют дискурсы мифологического характера, дискурсы, которые, как мы все помним, еще с конца 1980-х годов вбрасывались определенными кругами в России. И периодически этим инструментарием в России пытаются заполнить общественное понимание процессов, происходящих в Азербайджане и на Южном Кавказе. И самое главное, что они не отвечают высокому уровню и стратегическому характеру российско-азербайджанского межгосударственного партнерства. Поэтому очень важно, чтобы экспертное сообщество сформировало бы правильное, объективное понимание", - указал посол по особым поручениям МИД Азербайджана.

Дипломат обратил внимание и на важность ретрансляции возникшего на экспертной площадке понимания как мнения научного и обоснованного, отражающего реальные факты и предоставляющего всю картину, и в российском, и в азербайджанском общественном мнении. "Мы со стороны государственных организаций создаем для этого возможности. Остальное - уже активность и желание дальше углублять диалог самих представителей экспертов", - заявил он.

"Отрадно, что сегодня на этой площадке как из Азербайджана, так и из России представлены разные мозговые центры, научные центры, центры анализа. Не всегда мнения совпадают, но такие площадки для этого и нужны - для обмена и лучшего понимания точек зрения друг друга", - пояснил Эльшад Искендеров.

Говоря о нынешнем состоянии российско-азербайджанских отношений, он пояснил, что сейчас это отношения стратегического партнерства и союзнического взаимодействия. "Но это формальная сторона вопроса. В базисе этих отношений лежат взаимоотношения двух суверенных субъектов международных отношений, и это очень важно. Думаю, в России, особенно в последние годы, высоко ценится, что Азербайджан проводит свою внешнюю политику как суверенная страна, как субъект международных отношений, не передоверяя свою международную повестку третьим странам, а исходя в ней из национальных интересов. Поэтому договоренности и модель взаимодействия, достигнутые с Азербайджаном, не носят конъюнктурный, сиюминутный характер. Так как в целом политика Азербайджана исходит из национальных интересов, то и эти договоренности базируются на прочном фундаменте национальных интересов. Очень важным фактором в этих отношениях является высокий уровень личного доверия руководителей Азербайджана и РФ", - отметил дипломат.

"Наша задача - чтобы этот характер и эта модель нашли бы свои отражение и в институтах, работающих с экспертным сообществом, с общественным мнением, в целом с гуманитарным блоком, чтобы и эта сторона наших взаимоотношений соответствовала бы тому уровню, который существует на политическом и экономическом треках", - заключил Эльшад Искендеров.