Опрос: российская медицина удовлетворила 49% граждан

17 ноя. 14:39

Россияне на 49% довольны качеством оказанных услуг при обращении в бюджетные медицинские учреждения за последний год, недовольны 23%, а отчасти довольны 27% респондентов, говорят данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте центра.

Уточняется, что портрет россиянина, довольного полученной в бюджетной организации медицинской помощью, - это молодой человек 18-24 лет (67%), со средним образованием (61%), довольный своим материальным положением (68%), житель Москвы/Санкт-Петербурга (61%), Центрального (56%) или Уральского федерального округа (58%).

Также ВЦИОМ отмечает, что государственные медицинские учреждения пользуются популярностью: за последний год их посетили 59% респондентов, а в частных клиниках побывала треть россиян (31%).

В то же время около 40% опрошенных уверены в том, что российское здравоохранение не развивается, а 21% респондентов считают отечественную медицину догоняющей мировую по всем направлениям. Только 13% согласны с тем, что отечественное здравоохранение обгоняет другие страны в некоторых областях.