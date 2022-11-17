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Россия подтвердила продление зерновой сделки

Россия подтвердила продление зерновой сделки

Российская сторона подтверждает продление четырехсторонней зерновой сделки, такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

В нем говорится, что завтра истекает срок действия договоренностей между Россией, Турцией, Украиной и ООН, заключенных в Стамбуле 22 июля.

"Текст документа предусматривает его автоматическое продление на очередные 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Таких возражений не поступило", - констатировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва также допускает техническое продление зерновой сделки, причем сроки и охват ее остаются прежними, отметили в министерстве.

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