Эксперты по межнациональным отношениям проведут встречи со школьниками в КЧР

17 ноя. 14:16

Эксперты проведут лекции для 1,2 тыс старшеклассников и студентов Карачаево-Черкесии (КЧР) о гармонизации межнациональных отношений и единстве народов России в рамках проекта "Диалог о важном", сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС.

"В Карачаево-Черкесской Республике стартовали встречи в формате научно-популярной лекции "Диалог о важном". Участниками проекта станут учащиеся старших классов общеобразовательных организаций, среднепрофессиональных, высших учебных заведений региона. В формате подобных встреч мероприятие проводится впервые. Участие в проекте примут 1,2 тыс. молодых людей КЧР", - говорится в сообщении.

Уточняется, что встречи будут посвящены укреплению общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа России, гармонизации межнациональных отношений и патриотическому воспитанию молодежи. Спикерами выступят эксперты из высших учебных заведений, деятели культуры и искусств, представители правоохранительных органов, религиозных и общественных организаций страны.