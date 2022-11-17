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Депутат предложил ввести аналог "Пушкинской карты" для покупки школьной формы

Депутат предложил ввести аналог &quot;Пушкинской карты&quot; для покупки школьной формы

Государство могло бы предусмотреть аналог "Пушкинской карты" для покупки школьной формы, такое мнение выразил первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Максим Гулин ("Новые люди").

"На карту бы зачислялись деньги в начале августа, а далее родители могли бы ее приобрести", - цитирует его РИА Новости.

Депутат уточнил, что введение единой школьной формы нужно обсудить с родительским сообществом и детьми. В любом случае, уверен он, ее покупка должна финансироваться из федерального и регионального бюджетов.

Гулин пояснил, что пока в профильном комитете нет инициатив на эту тему, но на ближайшем заседании этот вопрос уже может быть поднят.

Напомним, накануне в Госдуме прошел правительственный час с министром просвещения Сергеем Кравцовым, на котором он высказался о необходимости решений по единой школьной форме в образовательных учреждениях.

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