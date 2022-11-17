Депутат предложил ввести аналог "Пушкинской карты" для покупки школьной формы

17 ноя. 13:57

Государство могло бы предусмотреть аналог "Пушкинской карты" для покупки школьной формы, такое мнение выразил первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Максим Гулин ("Новые люди").

"На карту бы зачислялись деньги в начале августа, а далее родители могли бы ее приобрести", - цитирует его РИА Новости.

Депутат уточнил, что введение единой школьной формы нужно обсудить с родительским сообществом и детьми. В любом случае, уверен он, ее покупка должна финансироваться из федерального и регионального бюджетов.

Гулин пояснил, что пока в профильном комитете нет инициатив на эту тему, но на ближайшем заседании этот вопрос уже может быть поднят.

Напомним, накануне в Госдуме прошел правительственный час с министром просвещения Сергеем Кравцовым, на котором он высказался о необходимости решений по единой школьной форме в образовательных учреждениях.