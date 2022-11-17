Пашинян сообщил об отставке двух чиновников после взрыва в ТЦ в Ереване

17 ноя. 13:44

Двое чиновников лишились постов после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

По его словам, оказались отправлены в отставку глава инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности Гегам Шахбазян и руководитель бюро по координации работы инспекционных органов при правительстве Артур Асоян.

"Об этом не объявлялось, но хочу сказать, что их увольнение связано с "Сурмалу". После взрыва в Бейруте я дал указание исключить любую возможность повторения подобного в Армении. Мое четкое поручение не было выполнено", - цитирует главу правительства Sputnik Армения.

Напомним, трагедия в ТЦ "Сурмалу" произошла 14 августа. Жертвами взрыва стали 16 человек, один до сих пор числится пропавшим без вести, около 70 человек были ранены.