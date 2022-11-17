Эрдоган: Россия и США договорились воздержаться от использования ЯО

17 ноя. 13:38

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что получил от главы своей разведки информацию, что Россия и США по итогам контактов делегаций в Анкаре обязались воздерживаться от использования ядерного оружия.

"Позвольте мне сказать вам следующее: информация, которую я получил от моего начальника разведки о том, будут ли Россия и США применять здесь ядерное оружие, заключается в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие", - сказал глава турецкого государства.

Ранее сообщалось, что глава ЦРУ Уильям Бернс проводил встречу с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре. Стороны обсуждали положение задержанных граждан США и ядерные риски.