Токаев провел встречу с Боррелем

17 ноя. 13:09

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, сообщает пресс-служба Акорды.

В разговоре глава государства отметил, что визит Борреля в Астану очень важен с точки зрения укрепления взаимодействия между Казахстаном и Евросоюзом. Он приветствовал контакты на высоком уровне, выделив визит президента Евросовета Шарля Мишеля, переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Я думаю, что мы достигли взаимопонимания по многим вопросам нашего сотрудничества. Также я хотел бы поприветствовать меморандум, который был подписан в Египте премьер-министром Казахстана и Урсулой фон дер Ляйен. Это очень конкретный шаг вперед в плане взаимного сотрудничества", - цитирует пресс-служба его слова.

В свою очередь Боррель поблагодарил Токаева за прием и подчеркнул позитивную динамику двусторонних отношений. "Рад, что ЕС и Казахстан – хорошие партнеры. Мы говорим об общих вызовах с взаимным доверием и уважением", - сказал он.

Также стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Евросоюзом.