Российский БКС банк приостановил валютные переводы в Азербайджан и Турцию

17 ноя. 13:09

Российский БКС банк по независимым от него причинам приостановил переводы в евро и долларах в Азербайджан и Турцию, - сообщает сайте кредитной организации.

"По независящим от БКС банка причинам временно приостановлено проведение входящих и исходящих переводов в евро и долларах США в Турцию и Азербайджан для физических лиц", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В кредитной организации делают все возможное для возобновления платежей и переводов в эти страны. "О планируемом времени возобновления проведения таких операций мы сообщим дополнительно", - добавили в банке.

Напомним, БКС банк запустил переводы в Турцию и Азербайджан в долларах и евро с 14 ноября текущего 2022 года.