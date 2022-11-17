В США представили Hyundai Genesis X Convertible, спроектированный азербайджанским дизайнером

17 ноя. 12:54

Электрокабриолет Hyundai Genesis X Convertible, дизайнером которого является азербайджанец Самир Садыхов презентовали в Лос-Анджелесе.

Компания Hyundai достаточно давно опубликовала несколько изображений с концептом нового Genesis X Speedium Coupe. Тогда было заявлено, что модель, вероятно, никогда не будет серийной. Однако через несколько месяцев стало известно о скором выходе Genesis X Convertible на рынок.

Купе-кабриолет выделяется на фоне других продуктов корейской марки оригинальным внешним видом. Новинка имеет вытянутую переднюю часть кузова со слегка изгибающимся капотом, отличающимся прямыми линиями. Купе комплектуется двумя тонкими и длинными светодиодными полосками, которые выполняют роль головной оптики. Причем они пролегают вдоль всей передней части кузова, заходя на боковую. А нижняя светодиодная полоска опускается до бампера, формируя окантовку радиаторной решетки, которой, к слову, нет. Вместо нее здесь располагается заглушка.