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Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки"

Эрдоган подтвердил продление &quot;зерновой сделки&quot;

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки" на 120 дней.

"В результате четырехсторонних переговоров, проведенных в Турции, соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым между Турцией, Организацией Объединенных Наций, Российской Федерацией и Украиной", - написал Эрдоган в Twitter.

Также он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за "волю и вклад" в продлении зерновой сделки.

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