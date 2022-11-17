17 ноя. 12:46

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки" на 120 дней.

"В результате четырехсторонних переговоров, проведенных в Турции, соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым между Турцией, Организацией Объединенных Наций, Российской Федерацией и Украиной", - написал Эрдоган в Twitter.

Также он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за "волю и вклад" в продлении зерновой сделки.