Российско-Азербайджанский экспертный совет собрался на второе заседание в Москве

17 ноя. 13:00

В Москве проходит второе заседание Российско-Азербайджанского экспертного совета "30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой: пройденный путь и перспективы развития". Об этом сообщает корреспондент "Вестника Кавказа".

На открытой части второго заседания Российско-азербайджанского экспертного совета сопредседатели и высокие представители законодательной и исполнительной власти говорили о важности развития экспертного диалога между двумя странами, особенно в свете подписания Союзнической декларации 22 февраля и текущей тяжелой геополитической ситуации, как в целом в мире, так и в регионе Южного Кавказа. Сопредседатель с российской стороны, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов подчеркнул, что необходимо вести открытый диалог между экспертами и открыто говорить друг с другом о всех самых насущных проблемах и незакрытых вопросах, которые сегодня существуют в российско-азербайджанских отношениях.

Все выступающие отметили высокий уровень стратегических, союзнических связей между Россией и Азербайджаном. В качестве основных задач, которые сегодня стоят перед регионом Южного Кавказа были упомянуты необходимость подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, соответственно, российское посредничество в этом вопросе, открытие транспортных коридоров, которые принесут выгоду всем их участникам, в том числе МТК "Север-Юг" и Зангезурского коридора.

Кроме Кортунова, выступали сопредседатель с азербайджанской стороны, председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев, посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров и депутат Милли Меджлиса Азербайджана Низами Сафаров.

В ходе выступления Казбек Тайсаев анонсировал совместное заседание азербайджанских и российских парламентариев, которое пройдет в Баку 21-23 ноября, по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Российскую делегацию возглавит председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

А 27-28 ноября в Баку приедет делегация во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, в нее войдет около 100 человек, в основном бизнесменов.

В программе заседания РАЭС три панели: "Подходы России и Азербайджана к выстраиванию архитектуры безопасности в условиях новой реальности", "Роль двустороннего сотрудничества в развитии глобальных и региональных транспортно-логистических маршрутов" и "Сотрудничество в гуманитарной и информационной сферах". В завершение мероприятия будут приняты рекомендации РАЭС.

Как заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог, публицист Тофик Аббасов, уровень российско-азербайджанских двусторонних отношений достаточно высокий, позитивный и многообещающий. "Совместные планы, которые вырабатывают наши страны, базируются на основных принципах добрососедства и учета интересов друг друга. Однако нельзя сказать, что фон полностью позитивный: в кавказском регионе вырабатывается несколько негативный потенциал. Дело в том, что Азербайджан в поствоенных условиях пытается закрепить мирный порядок, три трехсторонних заявления, которые были приняты с участием Москвы, Баку и Еревана, фактически выработали дорожную карту для того, чтобы положение не внушало опасений. Но в последнее время мы видим, что есть силы, которые подогревают реваншизм, они хотят вернуть эскалацию в прежнее русло, и это не может нас не беспокоить. Поэтому в этих процессах Азербайджан и Россия должны дополнять друг друга", - подчеркнул он.

Политолог отметил, что, хотя время 44-дневной войны было очень тяжелым, потому что войн без потерь не бывает, но Азербайджан все же восстановил территориальную целостность и предложил мир Армении, которая приняла пять принципов от Азербайджана и пока раздумывает, как ей поступать. "В данном случае мне кажется, что Россия в состоянии повлиять на эту страну. Потому что медлить с заключением всеобъемлющего мирного соглашения нельзя - если есть пустота или вакуум, то он сразу чем-то заполняется. Нельзя давать возможность для того, чтобы это заполнялось каким-то взрывоопасным материалом", - уточнил публицист.

В целом он констатировал, что между подходами России и Азербайджана, особенно в гуманитарной сфере, имеется большой совокупно наработанный материал. "И он дает все основания для того, чтобы утверждать, что наши народы очень дружественные, доверяющие друг другу и имеющие очень хорошие, перспективные планы на будущее. Поэтому нужно все время в ходе таких встреч [как второе заседание РАЭС - ред.] заострять внимание на проблемном. Потому что позитивное есть позитивное, это наш общий багаж, это наш плюс. А вот негативное, проблемное, безусловно, надо обсуждать, причем называя вещи своими именами. Для этого у нас есть и желание, у нас есть возможности и ресурсы", - указал Тофик Аббасов.

"Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сейчас в Баку, идут многосторонние завязки - и межпарламентские, и межправительственные связи. Политический диалог между Баку и Москвой всегда активный, всегда напряженный - в хорошем понимании этого слова. Все эти векторы создают хорошие предпосылки на будущее", - заключил он.

Член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев пояснил, что участвует в развитии российско-азербайджанских отношений на протяжении уже 10 лет. "И все 10 лет мы видим, насколько Азербайджан - надежный партнер, братское, союзное нам государство. Безусловно, пройден большой путь. Заложил основу отношений наших двух независимых, суверенных государств Гейдар Алиев. Сейчас его сын продолжает политику своего отца. Конечно же, отношения двух наших государств базируются на близких личных дружеских отношениях наших президентов. Уверен, союзнические отношения будут длиться и длиться. А в это непростое время, время колоссальных изменений, перекройки всей мировой системы, это вдвойне и втройне важно и актуально", - пояснил он.

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев выразил надежду, что обсуждения, подобные сегодняшнему, будут проводиться на постоянной основе ежегодно. "Этот год знаковый по нескольким причинам. Это 30-летие двусторонних отношений, установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией. Это [год, когда подписана] декларация о союзнических отношениях", - указал эксперт.

"Такие экспертные площадки [как второе заседание РАЭС] позволяют обсуждать пути развития, проблемы, которые иногда возникают в двусторонних отношениях. А также, учитывая проблематику глобальной повестки дня, одной из важных тем является безопасность на Южном Кавказе, как Россия и Азербайджан будут взаимодействовать в рамках региональной безопасности и решения проблем", - поведал он.

Говоря о втором заседании РАЭС, Фарид Шафиев отметил, что уже сформировался круг экспертов, которые постоянно заняты анализом ситуации, пишут академические и аналитические статьи. "У нас достаточно тесное взаимодействие с Российским советом по международным делам. Надеемся, что с этой площадки мы будем запускать конкретные проекты между двумя сторонами. В данном случае роль экспертов - это вырабатывать рекомендации государственным учреждениям, государственным служащим, как развивать сотрудничество и как решать проблемы", - сказал эксперт.

Андрей Кортунов прежде всего подчеркнул, что, хотя за 30 лет развития российско-азербайджанских отношений в них были подъемы и спады, были периоды более и менее активные, но сейчас, в последние два года, наблюдается резкая активизация российско-азербайджанских отношений. "Это проявляется даже в количестве встреч на высшем уровне, но также об этом говорит и целый шлейф контактов на других уровнях, включая глав правительств, вице-премьеров, парламентские обмены, в том числе и экспертное взаимодействие, в котором мы по мере своих сил участвуем", - указал он.

Гендиректор РСМД также сообщил, что первая встреча экспертов России и Азербайджана, которая прошла в Баку в прошлом году, позволяет надеяться на откровенный, заинтересованный и конкретный диалог. "Это, мне кажется, самое важное. И здесь, даже если посмотреть по тому, кто участвовал в открытии нашего мероприятия, можно сделать вывод о большом интересе к такому диалогу. И от нашего диалога, по всей видимости, ожидают результатов", - подчеркнул Кортунов.

Низами Сафаров констатировал, что, хотя дипломатическим отношениям между Россией и Азербайджаном пока лишь 30 лет, в целом отношения между народами имеют многовековую историю. "Россия сегодня является нашим союзником. И юридическое оформление наших взаимоотношений прошло достаточно долгий путь от первого договора между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, который был подписан в 1997 году, до Декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана в феврале 2022 года главами двух государств. Если сегодня обратить внимание на оценку всего спектра азербайджано-российских отношений, то однозначно надо сказать, что они находятся на достаточно высоком уровне, переживают период развития, будь то сфера экономики, гуманитарных взаимоотношений, взаимодействия на различного рода международных платформах - то в целом находятся на достаточно высоком уровне. И мы очень надеемся, что они будут развиваться именно в этом направлении", - указал он.

Депутат Милли Меджлиса напомнил, что Россия сыграла очень важную роль в урегулировании конфликта в Карабахе. "Было подписано соответствующее заявление глав Азербайджана, России и Армении, и это позволило положить конец застарелому конфликту. Сегодня очень важными задачами являются вопросы постконфликтного урегулирования. Здесь самое важное для нас и не только для нас, но в принципе для всех народов региона, - это подписание широкомасштабного мирного договора с Арменией. Именно в этом контексте должны решаться и другие проблемы, такие как разминирование азербайджанских территорий, вопросы, связанные с открытием транспортных коммуникаций, вопросы делимитации, демаркации границ и другие проблемы постконфликтного периода. Я еще раз хочу повторить: решение всех этих вопросов отвечает интересам всех народов данного региона", - заявил законодатель.

Проходящее сегодня в Москве заседание Низами Сафаров оценил как "очень важную и эффективную площадку для обсуждения различных вопросов, которые волнуют экспертов двух стран". "Первая подобная встреча состоялась в Баку, сегодня вторая встреча. И хочу обратить внимание, что на этой встрече очень откровенно в дискуссионном плане обсуждаются различные вопросы, в первую очередь касающиеся построения новой архитектуры безопасности Южного Кавказа. И я надеюсь, что те оценки, которые сегодня дают эксперты, и те выводы, к которым мы придем, будут играть очень важную роль в решении проблем, которые стоят сегодня перед нами", - заключил депутат.