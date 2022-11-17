На североосетинском озере Бекан спасают насыпную дамбу

17 ноя. 12:31

Накануне вечером с северной стороны озера Бекан в в Ардонском районе Северной Осетии произошел размыв насыпной дамбы, - сообщили в Минприроды республики.

"На место выехали специалисты Минприроды, МЧС и других ведомств для обследования ситуации", - рассказал представитель министерства, отметив, что сейчас спецтехника занимается прокладкой дороги к месту размыва, чтобы затем ликвидировать промоину, - передает "Интерфакс".

Сейчас главная задача спасателей - оперативно проложить дорогу к месту размыва, чтобы в кратчайшие сроки восстановить дамбу, - добавил представитель министерства.